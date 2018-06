Seçim sonuçları ve oy oranları 2018 an be an sabah.com.tr olacak!

Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri öncesi heyecan dorukta... Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce açıklamış olduğu seçim tarihi geldi, çattı. 24 Haziran Pazar günü milyonlarca kişi oy kullanacak. 2018 seçim sonuçları heyecanı ise yine sabah.com.tr'de yaşanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilimizin oy oranları an be an bu başlık altından takip edeceksiniz. En hızlı ve güvenilir bir şekilde seçim sonuçları sayfamız üzerinden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından heyecanla beklenen seçim sonucu burada olacak.

SEÇİM SONUÇLARI 2018

24 Haziran Pazar günü milyonlarca kişi sandık başına giderek oylarını kullanacak. Oy verme işleminin son bulması ile birlikte sandıklar açılacak ve 2018 seçim sonuçları heyecanı yaşanacak. Seçim yasaklarının kalkması ile birlikte partilerin oy oranları an be an bu başlık altından takip edilebilecek.

PARTİLERİN OY ORANLARI

PARTİLERİN OY ORANLARI

24 Haziran'da partilerin oy oranlarını an be an yine buradan takip edebileceksiniz.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA

24 Haziran'da yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek - Cumhurbaşkanlığına; siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili seçiminde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ya da en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek - Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi, başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin belgeler ile 131 bin 600 lirayı maliye veznesine yatırdığı dair makbuzla YSK'ye bizzat başvuracak

Bir kimse aynı zamanda, hem cumhurbaşkanı adayı hem de milletvekili adayı olamayacak ve aday gösterilemeyecek. Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin görev sürelerinin dolmasından önceki son pazar günü oy verme günü olacak. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecek. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihi olacak.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü olan 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

OY VERME SAATLERİ

Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa YSK'nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

Oyunuzu kullanırken sandık kurulu görevlisine kimliğinizi verin. Görevli seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

İMZA ATILMALI: Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.