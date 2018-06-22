24 Haziran yeniden doğuşun miladı

Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 'Büyük Çukurova Mitingi'ne katıldı. Alanı dolduran partililere hitap eden Bahçeli, 24 Haziran
'daki seçimin önemine dikkat çekti. Bahçeli şunları söyledi: TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAK İÇİN ERDOĞAN:
Türkiye Afrin'dedir, Menbiç'tedir, Allah'ın izniyle Kandil'e hançer gibi saplanacaktır. Bu maksatla 24 Haziran'dan sonra terörizmin kökünü kazımak, zalimlerle hesaplaşmak için TBMM'de MHP, yürütmenin başında da Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmalıdır. BU SEÇİM BAŞKA:
Bu defaki seçimler başkadır. Bu seferki seçimler, ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır. Gurur, inanç, iddiayla söylemek isterim ki 24 Haziran Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladıdır. İKİNCİ TUR SÖYLEMİ ÇARESİZLİK:
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların, ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır. Bunlar istikbalini Pensilvanya'ya bağlamış, iradelerini Türkiye hasımlarına ipotek ettirmişlerdir. Kandil'e Türk bayrağı dikildiğinde perişan olacaklar. İTTİFAKIMIZIN MAYASI SAĞLAM:
Cumhur İttifakı'nın, Türkiye ve Türk milletinin teminatı olduğunu vurguladık. Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur. Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur. Bizim ittifakımızın mayası sağlamdır helaldir. Bizim ittifakımızın temeli 15 Temmuz'a karşı tankların önündeki asil duruştur. Bizim ittifakımızın direği 7 Ağustos Yenikapı iradesidir. Bizim ittifakımızın teminatı büyük Türk milletidir.