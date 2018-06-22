Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul Yeni Havalimanı
'nda gerçekleştirilen aHaber-aTV ortak yayını "Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel" programında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'ni anlattı. Başbakan
olduğunda 37 olan bakanlık sayısını 26'ya indirdiklerine dikkat çeken Erdoğan, "Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" diyerek şunları kaydetti:
Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz.
Yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli.
Tabii bir de Cumhurbaşkanı'na bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor. Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
(Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı) Şu anda bu sayısı vermek, biraz da parlamentodaki yapıya bağlı olacak.
Bu yeni yapı, milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak.
(İstanbul Yeni Havalimanı) Heyecan doluyuz, coşku doluyuz. Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. Kolay bir eser değil. Arazi olarak devasa bir arazi 76.5 milyon metrekarelik alanda böyle bir havalimanı tesis ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açılışını yapacağız. Dünyanın ilkleri arasına girecek. 2023'ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak.
O meydanlardaki o Gezici takımlar var ya bunların hali bu. Bir dikili ağacınız, bir dikili taşınız olsun. Yok bunlarda böyle bir şey. Şu altında bulunduğumuz çatıda şu ana kadar çalıştırılan insan sayısı 32 bin kişi. Tam manasıyla işletmeye girdiği andan itibaren burada istihdam edilecek insan sayısı 100 bin. Niye bu insanların ekmeğine karşı çıkıyorsunuz? KENDİ UÇAĞIMIZI ÜRETECEĞİZ
ABD F-35'lerle ilgili bir karar aldı. Sözleşmenin iptalini istediler. 800 milyon dolar ödemişiz. Uluslararası hukuk ahlak diye bir şey var. Ben bu işin Trump
'tan döneceğine inanıyorum. Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz. Türkiye
senin NATO
'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır.
Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz.