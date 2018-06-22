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İşgalci askerleri sınırında yüzlerce Filistinliyi yaraladı

askerlerinin sınırında ler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 206 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan 44'ünün gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilen açıklamada, 120 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 21:37 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 21:46
İşgalci İsrail askerleri Gazze sınırında yüzlerce Filistinliyi yaraladı

'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 206 kişinin yaralandığını belirtti.

Filistinliler, Gazze sınırı boyunca beş noktada eylemleri kapsamında "" adıyla gösteriler düzenliyor.

Filistinliler, 'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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İşgalci İsrail askerleri Gazze sınırında yüzlerce Filistinliyi yaraladı
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