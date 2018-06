Kılıçdaroğlu SGK’ya saldırıyor?

FETÖ VE KCK MENSUPLARI KURUMDAN TEMİZLENDİ, DEVLETİN HER KADEMESİYLE KRİTİK İSTİHBARİ PAYLAŞIM YAPILDI

Bilindiği üzere, SGK Başkanlığı bünyesinde yer alan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapan Müfettişler görevleri kapsamında tüm işçi, işveren ve işyerleri, Kurumla sözleşme yapmış tüm hastane, eczane, tıp merkezi gibi sağlık hizmet sunucuları, Kurumun tüm birimlerinde görev yapan personel hakkında inceleme-soruşturma-teftiş yapma, tüm resmi/özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri inceleme, ilgililerden bilgi isteme ve toplama yetkisini haizdirler.

Bu itibarla, örgüt yasa dışı ve kirli amaçlarını gerçekleştirmek, tüm vatandaşların sır niteliğindeki bilgilerinin tutulduğu alana kolay erişimi sağlayabilmek amacıyla kamuda son derece önemli ve stratejik bir konuma sahip olan SGK Müfettişliğine özellikle 2010 yılından sonra KPSS hırsızlığı dahil olmak üzere birçok yasadışı yönteme başvurarak adam yerleştirmeyi bir hedef haline getirmiştir.

FETÖ VE KCK HASTANE, ECZANELERİ KAPATILARAK PARA MUSLUKLARI KESİLDİ

FETÖ ve KCK bağlantısı nedeniyle sözleşmeleri feshedilen 45 özel sağlık hizmet sunucusu 2015-2016 yıllarında Kurumumuza yaklaşık 636 milyon TL maliyet oluşturmuştur. Bu özel sağlık hizmet sunucuları ile sözleşmemizin feshedilmesi neticesinde, Kurumumuz 636 milyon TL maliyetten kurtulmuş, bununla birlikte en önemlisi, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde de herhangi bir aksama yaşatılmamıştır.

Benzer şekilde, FETÖ ve KCK ile bağlantısı olduğu tespit edilen 354 eczanenin sözleşmesi feshedilmiştir.

SEÇİM VAADİ OLARAK HAYAL ETTİKLERİ, SGK TARAFINDAN ÇOKTAN HAYATA GEÇİRİLDİ

CHP'nin 2018 Seçim Bildirgesi'nde vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına ilişkin gerçekleştirme vaadinde bulunduğu 57 hususun 29'unun (yani %50'sinin) Sosyal Güvenlik Kurumunca hali hazırda tamamen veya kısmen uygulandığı gerçeği, Kemal KILIÇDAROĞLU'nun ülke gerçeklerinden ne kadar bihaber olduğunun en açık göstergesidir. Millete hizmet etmeyi vaat eden bir siyasi parti liderinin millete hali hazırda sunulan hizmetleri bilmemesi kabul edilir bir durum değildir.

CHP'nin 2018 Seçim Bildirgesi'nde gerçekleştirmeyi hayal ettiği ancak SGK tarafından çoktan hayata geçirilmiş olan hizmetlerden çarpıcı bazı örnekler şunlardır:

KENDİ DÖNEMİNDE İFLAS ETTİRDİĞİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VATANDAŞLARIMIZA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET SUNUYOR

Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 9 yıl boyunca uyguladığı; dünyanın en popülist, en verimsiz, en sürdürülemez, insanları 32 yaşında emekli ederek sistemin 20-30 yılını ipotek altına alan sosyal güvenlik sistemin kaçınılmaz bir sonucu olarak hayata geçirilen Sosyal Güvenlik Reformunun başarısı neticesinde aktüeryal dengelerimiz uluslararası standartlarda kabul edilebilir seviyelere ulaşmıştır.

Ülkemizde emeklikte geçen ömür erkeklerde 27 yıl, kadınlarda 31 yıldır. Bu süre bütün Avrupa ülkelerinin üzerindedir. Örneğin bu süre Almanya' da sırasıyla 18 ve 21 yıl olarak gerçekleşmektedir.

Ülkemizde yıl içinde emekli olanların ortalama sigortalılık süresi 26 yıl iken bu süre diğer Avrupa ülkelerinde en az 30 yıl olarak gerçekleşmektedir. Örneğin bu süreler Belçika' da 37, Fransa' da 33, İspanya' da 36 yıldır.

Ülkemizde bir emekli çalışma hayatı boyunca ödediği primi yaklaşık 6 yıl içinde emekli aylığı olarak geri alabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Reformu, Kemal KILIÇDAROĞLU'nun gelecek nesillere bıraktığı acı faturayı hafifletebilmek için elzemdi. Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte sigortalılara özel hastaneler dahil tüm hastanelere başvuru hakkı tanınmış, ilaçların eczanelerden alımı ile SSK hastanelerinin önünde beklemeye gerek kalmamıştır. Ayrıca, Medula sistemi ile Türkiye'nin her yerinden provizyon alınabilmesi sağlanarak sağlık raporu çilesi sona ermiştir. Reform öncesi sağlık sigortasından yararlanabilmek için prim ödeme gün sayısı şartı kişinin kendisi için 90 gün ailesi için 120 gün iken, Reform ile birlikte bu şart 30 güne indirilmiştir. Sağlık karnesi, vizite kağıdı vs. kaldırılmış, TC kimlik numarası ile her türlü sağlığa erişim sağlanmıştır. Bütün bunların sonucu olarak, 1999 yılında 1,65 olan hastanelere kişi başı müracaat sayısı 2016 yılında 6,1 seviyesine ulaşmıştır. Sonuç olarak, sağlık alanında tüm nüfus GSS kapsamına alınarak sağlık hizmetine erişim kolaylaştırılmış, sunulan hizmet de hem nitelik hem de nicelik açısından artış göstermiştir.

Kılıçdaroğlu döneminde ise SSK'lılar hastane önlerinde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmaktaydı. Yine, ilaçlarını SSK eczanelerinden almak zorunda olan SSK'lılar ilaca erişimde de ciddi sıkıntılar yaşamaktaydı. Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için SSK'lılar ellerinde sağlık raporları ile hastane hastane dolaşmak zorundaydı.

FETÖ'NÜN KORKU PLANLARI

Önce 17-25 Aralık'ta sonra 15 Temmuz'da sahneye konulan korku planları ile ülkemizin çok kritik önemi haiz iki kurumu olan Merkez Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu büyük saldırılara maruz kalmıştır.

SGK sistemlerine sızmak, doğumdan ölüme kadar bütün vatandaşlarımızın kişisel verilerine sahip olmak anlamına geldiğinden SGK'ya yapılan saldırılar FETÖ için çok önemliydi. Bilgi güçtür. FETÖ bu gücü kullanarak toplumumuzu bir korku koridoruna sürüklemek ve gerektiğinde bir şantaj unsuru olarak kullanmak istemiştir. Bunun için tek ihtiyacı olan da SGK'nın veri bankasını ele geçirmekti.

SGK bütün yapılan saldırılardan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Unutulmamalıdır ki, SGK'sı sağlam bir Türkiye'yi yıkmak asla mümkün olmayacaktır.