Mehmetçik, İran sınırında

Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'deki terör yuvalarını temizlemek için başlattığı operasyon sürerken, Mehmetçik İran
sınırının sıfır noktasındaki Şekif Dağı
nı da tuttu.
Hakkâri Şemdinli'nin karşı yakasında bulunan Şekif Dağı, TSK'nın kara operasyonlarına karşı tampon bölge görevi görüyordu. KALICI ÜS KURULUYOR
Şekif Dağı, PKK elebaşılarının gizlendikleri Hinere Kampı'na açılan güzergâh üzerinde yer alıyor. Şekif Dağı'ndaki teröristlere ait hedeflerin imha edilmesinden sonra karadan buraya yerleşen özel birlikler bölgede kalıcı üs kurulması için hazırlıklara başladı.
Şemdinli, Çukurca sınır hattındaki Balkaya, İkiyaka, Buzul Dağları'na önceki günden itibaren Van Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı Oğuzlar, Hakkâri'deki Fatihler, Yüksekova'daki Efeler adlı JÖH timleri kaydırıldı. Türkiye-İran-Irak üçgenindeki bu 3 dağda 24 farklı noktada keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetleri yürütmek maksadıyla kalıcı yüksek güvenlikli üs bölgeleri kuruldu. İHA ve SİHA'larla sürekli olarak görüntü alınıp harekât merkezine aktarılırken, bölgedeki en küçük terörist hareketliliği anında Kobra ve Atak helikopterleriyle taarruz ediliyor.