Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na tepki

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in (25) cenaze törenine, CHP
lideri Kılıçdaroğlu
'na gösterilen tepki damga vurdu. Memleketi Malatya
'da toprağa verilen şehidin tabutunun musalla taşına konulmasından sonra bazı şehit yakınları ve vatandaşlar, gönderdiği çelengini parçalayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Vatandaşlar, "Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a gönderin. Bu şehidin kanında CHP'nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın" diyerek tepki gösterdi. HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Yine Çukurca'da 14 Haziran'da terör örgütü PKK'nın roketli saldırısında yaralanan sözleşmeli er Resul Bayraci, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 7 kardeşin en küçüğü ve bekar olan şehit Resul Bayraci baba ocağı Erzincan'ın Tercan ilçesinde, cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.