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Şehit cenazesinde ’na tepki

TAHİR ÖZÇELİK
TAHİR ÖZÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na tepki
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in (25) cenaze törenine, lideri 'na gösterilen tepki damga vurdu. Memleketi 'da toprağa verilen şehidin tabutunun musalla taşına konulmasından sonra bazı şehit yakınları ve vatandaşlar, gönderdiği çelengini parçalayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Vatandaşlar, "Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a gönderin. Bu şehidin kanında CHP'nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın" diyerek tepki gösterdi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Yine Çukurca'da 14 Haziran'da terör örgütü PKK'nın roketli saldırısında yaralanan sözleşmeli er Resul Bayraci, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 7 kardeşin en küçüğü ve bekar olan şehit Resul Bayraci baba ocağı Erzincan'ın Tercan ilçesinde, cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na tepki
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