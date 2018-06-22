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’da çalışması yürüten AK Partililere taşlı saldırı: 2 yaralı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018
Van’da seçim çalışması yürüten AK Partililere taşlı saldırı: 2 yaralı
'ın Çatak ilçesinde, AK Partililere çalışması sırasında 'li bir grup taşla saldırdı, 2 partili yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uzuntekne mahallesinde seçim çalışması yapan, aralarında AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un da bulunduğu partililer, HDP'li bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda Metin ve Engin Çelik yaralandı. Yaralılar Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İlçe Başkanı Babur, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadığını belirterek, "Parti çalışanlarımız, HDP'li grubun çirkin saldırısına uğradı. İki arkadaşımız yaralandı. Olayı kınıyoruz. Demokrasi için yarışıyoruz. Bunların demokrasi dediği şey buysa böyle demokrasi istemiyoruz" diye konuştu.
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Van’da seçim çalışması yürüten AK Partililere taşlı saldırı: 2 yaralı
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