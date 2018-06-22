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’dan elektrik kesintisi için önlem

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018
YSK’dan elektrik kesintisi için önlem
Yüksek Kurulu (), 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde enerji kesintisi yaşanmaması için önlem aldı. YSK'nın Mithatpaşa Caddesi'ndeki başkanlık binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu. Seçim gecesi elektrik kesintisine karşı YSK'nın mevcut jeneratörü devreye girecek, bunun çalışmaması halinde ise yeni kurulan jeneratör çalışacak. Oy sayımı yapılacak merkezler için de benzer tedbirler uygulamaya alınacak.
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YSK’dan elektrik kesintisi için önlem
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