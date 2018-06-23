100 günde büyük kıskaç

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki PKK kamplarına hava destekli kara harekâtı 100 günü geride bıraktı. 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in bizzat sevk ve idare ettiği harekâtta Barzan bölgesindeki Boti Tepe
tamamen teröristlerden temizlendi. PKK'nın "Türk askeri buraya ayak basamaz" şeklinde propaganda yürüttüğü Boti Tepe'deki kontrolün TSK'nın denetimine geçmesiyle birlikte terörist sızmaları imkânsız hale geldi. BORDO BERELILER ILERLIYOR
TSK'nın Hakkâri'nin Çukurca
ve Şemdinli
ilçelerinden güvenli koridor açarak 10 Mart'ta sınır ötesindeki PKK kamplarına yönelik gerçekleştirdiği hava destekli kara harekâtı aralıksız sürüyor. Bordo berelilerin Kandil'e adım adım ilerleyişi sürüyor.
Harekât kapsamında Erbil
'in en uç noktasındaki Zap Suyu
kıyısındaki teröristlerin Türkiye'ye sızma güzergâhındaki Boti Tepe tamamen teröristlerden temizlendi. Burada bulunan ve sınır karakollarının sürekli taciz edildiği uçaksavar mevzileri, ağır silah mevzileri yerle bir edildi. 7 KALICI ÜS KURULDU
Bradost bölgesi içinde kalan Hakurk Vadisi'nin tamamen teröristlerden temizlenmesinden sonra Barzan bölgesindeki Boti Tepe'nin de TSK'nın kontrolüne geçmesiyle birlikte teröristler Kandil'e hapsoldu. Boti Tepe; teröristlerin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova
'daki hudut birliklerine saldırılarda sınırdan sızmalarındaki geçiş koridoru olarak kullanılıyordu.
Boti Tepe'nin alınmasıyla teröristlerin Türkiye toprakları güzergâhında bulunan geçiş yolları tamamen kapatıldı. Boti Tepe'nin yüksek rakımlı hâkim tepelerindeki 7 farklı noktaya kalıcı yüksek güvenlikli üs bölgeleri oluşturuldu.
Bölgenin 7/24 denetim altında tutulabilmesi için kurulan üs bölgelerine tamamı yerli ve milli teknolojik cihazlardan oluşan Asır, lazerli hedef noktalayıcı Engerek, Serçe-3 adlı drone, Casus Baykuş adlı gece görüşlü termal kamera, ay ışığında çalışma özelliğine sahip Kedi Gözü, Ejder Yalçın ve Akıncı Zırhlı Muharebe araçları da takviye edildi. 15 JETLE OPERASYON
Kandil
Dağı içinde kalan bazı teröristlerin kendilerine sivil görünümü verip yerleşim yerlerine dağıldıkları belirlendi. Yönetici düzeyindeki bazı teröristlerin ise Süleymaniye'nin Ranya kasabası ile Mahmur'a geçiş yaptıkları tespit edildi. Terörist bir grubun hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine de 15 uçakla hava harekâtı düzenlendi.