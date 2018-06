AK Parti’ye yüzlerce STK’dan büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

MÜSİAD, TÜMSİAD, İGİAD, Memur-Sen, HAK-İŞ, KADEM, TÜRGEV, TÜGVA, SETA, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER İmam Hatip Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği, 15 Temmuz Derneği, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı'nın (IHH) da aralarında bulunduğu 281 vakıf, dernek, konfederasyon ve sivil toplum örgütü (STK), 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 'yi destekleyeceklerini duyurdu.FETÖ'ye karşı ortak ses olarak 100 STK tarafından kurulan Milli İrade Platformu , yaptığı yazılı açıklamada istikrar, güven, huzur ve ilerleme için güçlü şekilde 'devam' diyeceklerini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sağlık, ulaşım, eğitim, iletişim, savunma sanayisi gibi birçok alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Son on yılda sinsi engelleme ve darbe girişimlerine rağmen söz konusu ilerleme devam etmiştir. Ülkenin bekasına kasteden planlar bozulmuş suçlulara hak ettikleri cezalar verilmiştir. Halkın dînî ve manevî değerlerini ifade edebilmesi ve yaşaması konusunda engellemeler ortadan kaldırılmıştır. 28 Şubat'ın açtığı yaralar sarılmıştır. Her vatandaş, hakaret ve nefret içermeden düşüncesini iletişim vasıtalarıyla ifade etmiştir. Tüm bu olumlu gelişmelere teşekkür ve iltifat olması ve ülkemizin her sahada daha da ileriye götürülmesi, milletimizin birlik ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti kadrolarına halkımızın destek ve teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Milli İrade Platformu olarak yüzlerce STK ve milyonlarca mensubumuzla birlikte Pazar günü istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana irademizi sandığa yansıtacak, güçlü şekilde bir kez daha 'devam' diyeceğiz."