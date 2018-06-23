Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnce şimdiden kaybettiğini anladı"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÇAĞRI

Seçimle ilgili her türlü tedbiri aldık. Sandıkları da görevli tüm arkadaşlarıma sesleniyorum oradaki güvenlik görevlilerinden yardım isteyin. Özellikle AK Partili görevlilere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok.

Türkiye bu sistemle uçuşa geçecek, bu farklı sistemle diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz. Anayasa değişikliği yaptık bu iş bitti.

"İNCE ŞİMDİDEN KAYBETTİĞİNİ ANLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nın önüne gidip tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletindeyiz. Bu devlet guguk devleti değil. Şunu da bil siz o CHP zihniyetinin açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini kendiniz yaptınız. Ak parti iktidarından 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Ama siz yaptınız yaparsınız. Biz şu an itibariyle bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Her partide olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeydi kaldırdık onu sandık görevlisi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu başardık. Tüm Türkiye'ye şu anda ekranları başındaki milletime sesleniyorum. Oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale eder. Milletime AK Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar. Sakın.. Çok daha farklı olan reform niteliğindeki Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkacak. Bu farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnce şimdiden kaybettiğini anladı"

"BUNLARIN DERDİ SADECE ERDOĞAN GİTSİN"

"16 yılda ne yaptılar diyorlar bize. Gelin görün şehir hastanelerini görün. Bunlar dürüst değil ama. Bir kadın da çıkmış ben şehir hastanelerine karşıyım diyor. Bunların paralarını nereden buldunuz diyorlar. Biz çalıştık çalıştık. Biz batıda ne varsa güneydoğu'da ve doğu'da aynısını yaptık. Herkese eşit davrandık. Kimseyi ayırmadık. Biz Marmaray'ı yaptık. Marmaray'dan bugüne kadar 268 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı 23 milyonu buldu. Bir diğer adım, Osmangazi Köprüsü'nü 2016'da açtık. 13 milyon araç da oradan geçti. Bay Muharrem sen mecbur musun 3. köprüden gitmeye. Bunlar sana pahalı geliyorsa sandalla git. Bin sandala küreği çek git. Mantığa bak. Bay Muharrem Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yıl sonra devletimize geçecek. Bu ekonomik zekadır. Bu sende yoksa biz ne yapalım. Biz hizmetimizi milletimiz için yaptık. Biz 3.köprüyü İstanbul'un trafiği rahatlasın diye yaptık. Ama bunların bir derdi var mı? Yok. Bunların derdi Erdoğan gitsin. Ama biz dertliyiz dertli. Bizim hedefimiz var."

"MODERN DÜNYA NE YAPIYORSA BİZ DE ONU YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ"

"Kardeşlerim modern dünya neyi yapıyorsa, biz de onları yapıyoruz, yapacağız. Biz geldiğimizde 25 tane havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanımız var. Bak nereden nereye geldik. Her yere stad yaptık. Yatırımlar yaptık. Değerli kardeşlerim, şimdi en önemli havalimanımız olan 3. İstanbul havalimanımızı denedik. Hamdolsun bunu da başardık. 30 bin kişi şu an çalışıyor. İşletme açıldığı zaman 100bin kişi istihdam edecek orası. Hepsinden öte bu havalimanı bizim markamız olacak. Dünyaya havamızı atacağız. 2023'te yolcu sayısı 150 milyon olacak inşallah."

"SURİYE'DEKİ TERÖR KORİDORUNU YOK ETTİK"

"Suriye'de terör koridorunu yok ettik. Afrin'e girdik. 4700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Teröristlerin tepesinde bindik. Kandil'e girdik. Kaçacak delik arıyorlar. İlk operasyonda bütün noktalarını vurduk. Bütün cephanelerini vurduk. Orada toplantı halinde olan lider kadrolarından 35 teröristi yok ettik. Anladılar ki Türkiye'nin güvenlik güçleri ile baş edilmez. Biz terörle olanların da oyununu bozacağız. Yarın sandıkta bozacağız inşallah. Vakit dar çok çalışmamız lazım. Kalın sağlıcakla kardeşlerim. Yarın herkesi toplayıp sandığa götüreceğiz. İhmal yok. Allah'a emanet olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti AHaber CANLI YAYIN