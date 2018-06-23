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Son dakika: İHA’nın tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesi: Yüksekova ilçesinde insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu öğrenildi Öte yandan, Irak kuzeyi ve sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 18:49
Son dakika: İHA’nın tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi

Valiliği, Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi'nde sürdürülen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 4 teröristin yapılan hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"23.06.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Arsan Bölgesi'nde İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakkari'de gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Son dakika: İHA’nın tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi
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