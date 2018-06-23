İşte Akıncı-Pensilvanya arası 15 Temmuz görüşme trafiği

İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'nun "ABD'ye kırmızı kurdeleyle göndereceğiz" dediği ve FETO'nun iadesi konusunda ABD'yi köşeye sıkıştıracak belgeye SABAH ulaştı. 15 Temmuz
darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek
'in arazide bulunan cep telefonları çözüldü. Darbe girişiminin ABD'de bulunan örgütün elebaşı Fetullah Gülen
'in bilgisi ve talimatı doğrultusunda sivil imamlar koordinasyonunda gerçekleştirildiği somut şekilde ortaya konuldu. Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilen belgelere ek delil olarak sunulacak dosyada darbe için 23 Haziran
'da örgüt mensuplarına yemin ettirildiği, 15 Temmuz'da da talimat üzerine harekete geçildiği anlaşıldı. Ankara Başsavcılığı koordinasyonunda Terörle Mücadele ve Siber Suçlar Dairesi ekiplerince hazırlanan rapora göre, Hakan Çiçek'in eşi Nermin Çiçek adına kayıtlı olan GSM hattını kullandığı ve telefonda "Viber" programının olduğu tespit edildi. Çiçek'in söz konusu program aracılığıyla Gülen'in sürekli yanında duran ve "Eczacı Abdi" olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu ile yazıştığı belirlendi. Darbe girişiminin başlamasından hemen sonra Çiçek'in Gülen'i haberdar etmek istediği anlaşıldı. Deşifre edilen mesajlara göre saat 20.49'da Çiçek'in Türkyolu'na, "Abim çok acil teli ver kendine" mesajı atarak Gülen'le görüşmek istediği belirlendi. Türkyolu'nun cevap vermemesi üzerine Çiçek'in 6 saniye sonra, "ölüm kalım" şeklinde ikinci bir mesaj attığı belirlendi. Örgüt elebaşının örgüt mensuplarıyla namazda olduğunu öğrenmesi üzerine ise saat: 20.49.45'te, 'Abi namazı bozun' dediği ve Gülen'le görüşmek istediği kaydedildi. Üçüncü telefonda ise saat 17.26'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel hakkında araştırma yapıldığı belirlendi. 23 HAZİRAN'DA 'YEMİN ETTİNİZ Mİ?' TELEFONU
23 HAZIRAN tarihli mesajlaşmada Pensilvanya'da gerçekleşen darbe toplantısı sonrası Esat Türkyolu'nun, Hakan Çiçek'le yaptığı telefon görüşmesinde "Bu sorunun ikinci bir adımı yok. Siz birkaç gün içinde büyük bir yemin ettiniz mi abi" diye sorduğu, Çiçek'in de Gülen'in dediklerini kastederek, "Bitince ara bi merak ettim ne dedi ki böyle düşündürdü" diye karşılık verdiği görüldü.