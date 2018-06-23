Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kurz'dan AB'ye skandal Türkiye teklifi

Kurz'dan 'ye skandal teklifi

'deki leri öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye karşıtlığı ile bir kez daha sahneye çıktı. Türkiye'nin üyeliğine karşı çıktıklarını yineleyen Kurz, AB'nin Türkiye'ye para göndermesinin de engellenmesini istedi.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 02:16
Kurz'dan AB'ye skandal Türkiye teklifi

'de 'da yapılacak lerden istediği sonuçları çıkarilmek isteyen Avrupa, 'a karşı üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Nefret dolu son sözler, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan geldi.

TEK DERTLERİ ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını belirten Kurz, ''Avrupa Birliği'nden yakınlaşma yardımı olarak ilave milyonlarca euronun Türkiye'ye aktarılmasını da istemiyoruz. Erdoğan insanları tutuklattı, bu doğru değil.'' diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurz'dan AB'ye skandal Türkiye teklifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN