Kurz'dan AB'ye skandal Türkiye teklifi

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden istediği sonuçları çıkarabilmek isteyen Avrupa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Nefret dolu son sözler, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan geldi.

TEK DERTLERİ ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını belirten Kurz, ''Avrupa Birliği'nden yakınlaşma yardımı olarak ilave milyonlarca euronun Türkiye'ye aktarılmasını da istemiyoruz. Erdoğan insanları tutuklattı, bu doğru değil.'' diye konuştu.



