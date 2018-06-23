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Muğla ‘adayı Alban’ın dan 71 bin lira rapor parası aldığı iddiası

Muğla birinci sıra Milletvekili adayı Mürsel Alban’ın 2010 yılından itibaren ortağı olduğu şirkette tek sigortalı çalışan olarak gözüktüğü ve 8 yıl boyunca hasta raporu alarak ’dan 71 bin lira rapor parası aldığı ortaya çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 15:10
Muğla CHP ‘adayı Alban’ın SGK dan 71 bin lira rapor parası aldığı iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı ve 2018 erken seçimlerinde Muğla'dan birinci sıra Milletvekili adayı olan Mürsel Alban, kayıtlarda 2004 yılında ortağı olduğu inşaat şirketinde 2010 yılından bu yana tek sigortalı çalışan gözüktü.

71 BİN LİRA RAPOR PARASI

Şirket, o dönem 0 kazanç bildirmesine rağmen Alban'ın sigortalılık hali devam etti. 'li vekil adayı Mürsel Alban , bu süre zarfında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sürekli hasta raporu alarak yıllarca Kurumundan 71 bin lira rapor parası aldı. Alban'ın ağır kanser hastası raporu aldığı zamanlarda aktif siyaset yaptığı ve gayet sağlıklı olduğu anlaşıldı.

Mürsel Alban'ın SGK Kurumundan 71 bin lira haksız kazanç sağladığı anlaşıldı ve kurum inceleme başlattı.


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Muğla CHP ‘adayı Alban’ın SGK dan 71 bin lira rapor parası aldığı iddiası
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