Seçimde oy nasıl kullanılır? 2018 oy pusulası

Bugün 24 Haziran 2018... Türkiye'de seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidecekler. İlk defa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri bir arada yapılıyor. Oy kullanacak vatandaşlar oy verme işleminin nasıl olacağı ve 2018 oy pusulalarının nasıl olduğunu araştırıyor. İşte 2018 seçimlerinde nasıl oy kullanılacağına dair tüm bilgiler ve örnek oy pusulaları!



NEREDE OY KULLANACAKSINIZ?

Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa YSK'nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

TC KİMLİK NUMARANIZIN YAZDIĞI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.