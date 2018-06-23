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Son dakika: 4 şüphelisi 'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... 'de yasa dışı yollardan 'a gitmek isteyen / şüphelisi 4 kişi, sınır devriyesi askerler tarafından yakalandı. Şüphelilerden Zülküf T.'nin, üniversite ve polis okullarına 'öğrenci alım sorumlusu' olduğu belirlendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 15:56
Son dakika: 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' sınırındaki Meriç Nehri kıyısında biri çocuk, 5 şüpheli yakaladı. Yasa dışı yollardan sınırın diğer tarafında geçmeye çalışan şüphelilerin /'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı Aydın Y., Merve Y., Zülküf T. ile Elif T. olduğu belirlendi. Şüphelilerden 'Zübeyir' kod adını kullandığı belirtilen Zülküf T.'nin örgütün ' Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu' olduğu saptandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sınırdaki işlemlerinin ardından Jandarma Komutanlığı'na, çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

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Son dakika: 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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