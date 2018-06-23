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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'de, 'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı 'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 21:51
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde oturan gruptan Cumhurbaşkanı 'a küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 4 şüpheli kamera kayıtlarından belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı
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