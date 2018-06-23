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Son Dakika: şüphelileri Meriç Nehri kenarında yakalandı

Son dakika haberi... "Hudut kartalları" tarafından yakalanan 4 şüphelisi arasında yer alan Zülküf T'nin örgütün " Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu" olduğu öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 14:13
Son Dakika: FETÖ şüphelileri Meriç Nehri kenarında yakalandı

'de askeri yasak bölgede, 'a kaçma girişiminde olan 4 Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Meriç Nehri kenarında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde olan 1'i çocuk 5 kişilik bir grubu tespit etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kayıtları bulunan, FETÖ'ye üye olmak suçundan geçmişte cezaevinde kalmış, Aydın Y, Merve Y, Zülküf T. ve Elif T. gözaltına alındı.

Grubun yanındaki çocuk, zanlıların yakınlarına teslim edildi.

"Zübeyir" kod adını kullanan şüpheli Zülküf T'nin örgütün " Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu" olduğu öğrenildi.

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Son Dakika: FETÖ şüphelileri Meriç Nehri kenarında yakalandı
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