‘Yeni hükümet sistemi cumhuriyetin 3’üncü evresidir’

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olacağını söyledi. Show Tv, Habertürk ortak yayınına katılan Bahçeli şu mesajları verdi: Yeni hükümet sistemi Cumhuriyet tarihimizin üçüncü evresidir. Rejim değişikliği değil, sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliğinde anayasa ve halk oylamasıyla temeli oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Ondan sonra Anayasa'da, başka yerde ne yazıyorsa yazsın, buradan itibaren başlatmak lazım. Bu ittifakın varlığından çok büyük oranda uluslararası Avrupa ve bazı çevreler rahatsız oluyor. Dağılsın, parçalansın, bunları birbirine düşürebiliriz. 15 Temmuz farklı bir olay. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim' ilkesinden hareket ettiğimizde Türkiye'yi yöneten kurumlara destek sağlamak zorundayız. MHP'ye baraj sorunu diyen kamuoyu araştırmacılarına sesleniyorum bizim günahımız nedir, biz ülkeyi seviyoruz, milletimizle beraber olmayı destekliyoruz. Terörü destekleyenlerin barajı geçmesi için her türlü çabayı gösteriyorlar. Kamuoyu araştırmaları yapan şirketlerin yasası çıkartılmalı. Bu şirketlerin bütün varlığı yönetim şekli kamuoyuyla paylaşılmalı.