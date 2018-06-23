Yıkım ittifakında ‘parlamenter sistem’ krizi

CHP, İyi Parti
ve Saadet Partisi
'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda seçmene en büyük vaatleri arasında yer alan 'parlamentere sisteme dönüş' krizi yaşanıyor. Partiler arasında bu konuda yaşanan çatlak, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından imzalanan ve önceki gün kamuoyu ile paylaşılan 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' ile su yüzüne çıktı. Parti temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan belgede 'parlamenter sistem' vurgusu yer almadı. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine dün İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray yazılı bir açıklama yaptı. Krizin sorumlusu olarak ittifak üyesi diğer partilerin işaret edildiği açıklamada, "Kamuoyuyla paylaşılan 'Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde 'parlamenter sistem' vurgusunun bulunmaması konusu ile ilgili, süreci kararlılıkla başlatan cumhurbaşkanı adayımız Sayın Meral Akşener
'in değil, konunun diğer muhataplarının bilgisine başvurulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz" ifadesi yer aldı. Öte yandan CHP'nin adayı Muharrem İnce
'nin parlamenter sisteme dönüş konusunda '2 yıllık' süre öngörmesi ve net mesajlar vermemesi ise ittifak ortakları arasında krize yol açmıştı.