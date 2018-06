Adalet Bakanı Gül: Şu an için hiçbir olumsuz durum yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu seçim bölgesi Gaziantep'teki Hasan Celal Güzel İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullanacağı '1030' numaralı sandığa eşi İlknur, çocukları Zeynep, Serra ve Ali Hamza ile birlikte gelen Bakan Gül, pusuları alıp kabinde tercihini yaptıktan sonra zarfı ailesiyle şeffaf sandığa attı. Okulda kurulan diğer sandıkları da dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Bakan Gül, tercihlerinin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Herkesin, milletin iradesine saygı duyacağı ve demokrasinin daha da güçleneceği bir dönem olacağını belirten Bakan Gül, "Ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için sandıkta oyumuzu kullandık. Demokrasinin namusu, sandıktır. Herkes projesini, vaadini, yapacaklarını söyledi. Yapılanlar ortada ve şimdi artık herkes konuştuklarını, ifadelerini söylediler, şimdi söz milletin. Söz de, yetki de, karar da milletin. O yüzen sandıklar açılıncaya kadar oylar kullanılacak, açıldıktan sonra da milletin iradesi neyse, herkesin saygı duyacağı, demokrasinin daha da güçleneceği yeni dönem olacaktır. İstikrarın devamına, ülkemizin huzuruna katkı sağlayan bir sonuç olmasını diliyorum. Demokrasimiz için, tüm vatandaşlarımız için ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah demokrasimiz daha da güçlenecek" dedi.



'ŞU AN İÇİN HİÇBİR OLUMSUZ DURUM YOK'



Bakan Abdulhamit Gül, ülke genelinde seçim güvenliği alındığını hatırlatarak, kendisine ulaşan her hangi bir sorun olmadığını ifade etti. Herkesin huzur içerisinde tercihini yapacağını ve sonuçların açıklanmasına da herkesin saygı duyacağını kaydeden Bakan Gül, "Şu an itibariyle bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum oluşmamış ve herkes, tüm seçmenlerimiz huzur içerisinde kullanmaya başlamışlardır. Oy verme saati sonuna kadar huzur içerisinde, güvenlik içerisinde herkes tercihini yapacak ve herkes de bu sonuca saygı duyacak. Şu an için hiçbir olumsuz durum yok. Oyumuzu da kullandık. Bütün siyasi parti temsilcileri sandık başında. Siyasi partilerin ve yargının denetiminde ve gözetiminde bir seçim gerçekleşmektedir. Demokratik tüm uygulamalar güzel bir şekilde görülmektedir" diye konuştu.



Bakan Gül, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU