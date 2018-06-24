Bacanak Öksüz ‘denetçi’ çıktı

ORDU:
Örgütün Trabzon il imamı olduğu ve ByLock kullandığı belirlenen Muhammet Köleoğlu ve eşi Ayşe Aslıhan Köleoğlu, Ordu
'da bir gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte ait şirketlerde çalışan ve örgüt kontrolündeki Karadeniz İşadamları Derneği'nin de üyesi olan Muhammet Köleoğlu'nun, 2008 ile 2010 yıllarında Ağrı
, 2010 ile 2013 yıllarında Gümüşhane, 2014 ile 2016 yıllarında da Trabzon il imamlığı yaptığı belirlendi. Eskişehir:
Örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında, üniversite mezunları sorumlusu olduğu belirlenen Furkan Z. yaklaşık 2 ay süren bir çalışmasının ardından gaybubet evinde yakalandı. Evde de 16 bin lira ve 750 dolar ile bir cep telefonu bulundu. Sivas:
Aranan 31 yaşındaki kadın öğretmen N. Y. daha önce öğretmen olarak görev yaptığı Gürün ilçesinde yakalandı. BYLOCK'TAN BILDIRIM Burdur:
Örgütün mahrem yapılanmasında yer alan ve kadın polislerden sorumlu olan A.T.E. kent merkezinde sahte kimlikle yakalandı. Tekirdağ:
FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün üniversite yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak görev yapan şahısların, yüksek lisans öğrenci alımı duyurularını, ByLock üzerinden yaptığı bilgisine yer verildi. Sakarya:
15 Temmuz darbe girişiminin ardından firari olarak aranan Adil Öksüz
'ün geçtiimiz günlerde yakalanan bacanağı Ökkeş Tetik, Hava Kuvvetleri'nin mahrem denetçisi çıktı.