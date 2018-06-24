Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son Başbakanı'na vatandaşlardan yoğun ilgi

"YENİ SİSTEMDE İSTİKRAR VE GÜVEN İÇERİSİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye yeni sistemde, yeni ufuklara istikrar ve güven içersinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşlik getirmesini diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında, güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanıyor. Seçim İzmirimize, milletimize tekrardan hayırlı olsun diyorum."

Başbakan Yıldırım: "Türkiye yeni sistemde istikrar içinde ilerleyecek"

Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan Türklerle ilgili olarak ise, "Zahmetli bir çalışma ile kurtarıldılar. Tekrardan geçmiş olsun arkadaşlara ve ailelerine" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı