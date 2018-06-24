BBP Genel Başkanı Destici: Bu zafer, Türk milletinin zaferidir

Mustafa Destici, Ankara'da partisinin genel merkezinde kesin olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdi. "Milletin Türkiye'yi geriye döndürmek isteyenlere asla ve kat'a fırsat vermeyeceğini" seçim öncesi dile getirdiğini hatırlatan Destici, "Milletimiz bizi mahcup etmedi" diye konuştu.

Mustafa Destici şunları söyledi: "Bugün birlik kazandı. Bugün dil, din, ırk demeden, kendini ayırmadan yüreğinde vatan sevgisi olan herkes kazandı. Bugün Türkiye kazandı. Bugün tek millet kazandı. Bugün tek bayrak kazandı. Bugün kardeşlik, barış ve tevazu kazandı. Bugün Asım'ın Nesli Alperenler kazandı. Bugün tüm terör örgütlerine karşı dimdik duran milletin iradesi ve Mehmetçikler kazandı. Bugün mazlum ülkeler kazandı. Diktatör Esed rejimine karşı mazlum Suriyeliler kazandı. Bugün Filistin'de bizler için dua eden Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz kazandı. İmtihanımız Kudüs kazandı. Osmanlı bekası Kosova kazandı. Bugün Şeyh Şamil'in rüyası Çeçenistan Mustafa Cemiloğlu'nun Kırım'ı kazandı. Bugün Osmanlı mirası Kerkük, Musul, Türkmeneli kazandı. Asya'nın kalbi Afganistan, sınavımız Doğu Türkistan kazandı."

Mustafa Destici, seçimlerde Türkiye'nin kazandığını ifade ederek, "Türkiye kazandı, yani Cumhur İttifakı dışında kalan siyasi partilerimiz ve onlara oy veren kardeşlerimiz de kazanmış oldu. Çünkü artık seçimler bitti, yarından itibaren biz yine birlikte yaşamaya ve birlikte komşuluk etmeye devam edeceğiz. Onun için bundan sonra ele ele vereceğiz ve ülkemizi büyütme gayreti içinde olacağız. Milletimizin, vatandaşlarımızın refah payını nasıl artırırız onun derdinde olacağız" şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI AYNI UYUM İÇERİSİNDE DEVAM EDECEKTİR"



Mustafa Destici, şöyle devam etti: "Tabii ki bu bir zaferdir, ama bu zafer sadece AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partililerin değil Türk milletinin zaferidir. Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimizin, mazlum, milletlerin zaferidir. Türkiye artık inşallah bugünkü zaferden sonra önüne daha iyi bir şekilde bakacak ve istikrarlı bir şekilde toplumumuzun bütün problemlerini inşallah hep birlikte çözeceğiz. Bundan sonra mecliste ortaya çıkan tablo; Cumhur İttifakı'nın bugünden sonra da inşallah aynı hassasiyetle, aynı uyum içerisinde devam edeceğini ve bundan sonra da 2023 vizyonunu gerçekleştirmek için el ele olacağımızı, gönül gönüle olacağımızı gösterdi. Ben buradan açık yüreklilikle ifade ediyorum, inşallah Cumhur İttifakımız Türkiye'ye, Türk milletine, Türk ve İslam coğrafyasına birlikte gönül birliği içerisinde, el birliği içerisinde hizmet etmeye devam edecektir."

"İNŞALLAH BİR BALKON KONUŞMASI GERÇEKLEŞECEK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp tebrik ettiğini belirten Destici, Cumhurbaşkanı'nın da kendisini kutladığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla da telefonda görüştüm. Kendilerini tebrik ettim. Sağ olsunlar kendileri de beni tebrik etti. İnşallah kendileri bu akşam saatlerinde Ankara'ya gelecek ve inşallah bir balkon konuşması gerçekleşecek. Biz de inşallah onun daveti üzerine orada olacağız. Milletimizi birlikte selamlayacağız" diye konuştu.

Destici son olarak şunları söyledi: "Bizler Büyük Birlik Partisi olarak, hem meclisin içinde olduğumuz dönemlerde, hem meclis dışında olduğumuz dönemlerde ülkemizi, milletimizi, insanımızı önceleyerek siyaset yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde siyaset yapmaya devam edeceğiz ve rahmetli şehit liderimizin dediği gibi milletimizin, Anadolu insanının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanan eli olacaktır Büyük Birlik Partisi."