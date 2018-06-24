Bekir Bozdağ oyunu Yozgat'ta kullandı

Bozdağ, memleketi ve seçim bölgesi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulunda 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin hayırlı olması dileğinde bulundu.

"TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR DÖNEME KAPI ARALAYACAKTIR"

Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibarıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir. Cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri seçimi sonucu Türkiye artık yeni bir döneme kapı aralayacaktır. Ben yeni dönemin ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yozgat'ta ve Türkiye'nin dört bir yanında da seçimin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"MİLLETİN KARARI İSTİKAMETİNDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

"İnşallah seçim, bu demokratik olgunluk içinde tamamlanacaktır. Çünkü daha önceki seçimleri de Türk halkı büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçirdi, seçimin rekabeti bitti. Artık siyasetçiler sustu, bugün sandıkta Türk halkı konuşuyor. Halkın söylediği mesajı akşam hepimiz beraber sandıklar açılınca göreceğiz. Milletin verdiği mesaj, karar her ne ise bizim şimdiden başımızın tacıdır. Ülkemiz, milletimizin verdiği karar doğrultusunda yeni dönemi karşılayacak ve yeni dönemi beraber, milletin kararı istikametinde devam ettireceğiz inşallah. Seçimlerimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."