Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi sandığından 188 oy çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi sandığından 188 oy çıktı

Cumhurbaşkanı , Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3275 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi sandığından 188 oy çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı.

Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3275 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 188 OYLA BİRİNCİ SIRADA

Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'ye ise 103 oy çıktı.

Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı 'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi sandığından 188 oy çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN