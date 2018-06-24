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Fatma nine evini Mehmetçik’e bağışladı

'nin Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde tek katlı evinde yalnız yaşayan ve hiç çocuğu olmayan , üzerinde oturduğu tek katlı ev bulunan 132 metrekare arsa ile 2 bin 135 metrekare tarlasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

İHSAN TUNÇOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Fatma nine evini Mehmetçik’e bağışladı
(61), tapu devir işlemlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Yusuf Çalışkan ile birlikte Kaymakam Tuncay Karataş'ı makamında ziyaret etti. Yaptığı bağışlarından dolayı Fatma Özçelik'e teşekkür eden Kaymakam Karataş, "Bu yaptığınız çok güzel ve büyük bir davranış. Allah sizden razı olsun" dedi. Devlete minnet borcunu ödemek için böyle bir bağış yaptığını belirten Fatma Özçelik ise, "Devletimiz sağ olsun yıllardan beri bana bakıp kolluyor. Yalnız biri olduğum için devlete olan borcunu ödemek adına vefatımdan sonra evimi ve tarlamı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladım. Allah devletimize zeval vermesin, helal hoş olsun" diye konuştu.
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Fatma nine evini Mehmetçik’e bağışladı
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