Fatma nine evini Mehmetçik’e bağışladı

Fatma Özçelik
(61), tapu devir işlemlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Yusuf Çalışkan ile birlikte Kaymakam Tuncay Karataş'ı makamında ziyaret etti. Yaptığı bağışlarından dolayı Fatma Özçelik'e teşekkür eden Kaymakam Karataş, "Bu yaptığınız çok güzel ve büyük bir davranış. Allah sizden razı olsun" dedi. Devlete minnet borcunu ödemek için böyle bir bağış yaptığını belirten Fatma Özçelik ise, "Devletimiz sağ olsun yıllardan beri bana bakıp kolluyor. Yalnız biri olduğum için devlete olan borcunu ödemek adına vefatımdan sonra evimi ve tarlamı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladım. Allah devletimize zeval vermesin, helal hoş olsun" diye konuştu.