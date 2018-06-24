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Kandil’de sıkıştılar: Hainler sivilleri ‘kalkan’ yapacak

’ndaki terör yuvaları temizlenirken bilindik yola başvurdu. Büyük darbe yiyen örgüt bölgedeki sivilleri ateş hattına sürüyor

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Kandil’de sıkıştılar: Hainler sivilleri ‘kalkan’ yapacak
Kandil Dağı'na yönelik gerçekleşen kara harekâtında birlikleri bir adım daha öteye giderek Kandil eteklerindeki 'e bağlı Sidekan ile sınırındaki Süleymaniye'nin Ranya kasabasına bağlı köylere ulaştı. Komandoların Türkiye sınırından 40 kilometre derine indiğini gören örgütte korku ve panik başladı. Adım adım Kandil'e yaklaşan Özel Kuvvetler, KYB ve KDP denetimindeki bu köylerde sivil halkla da yakın temas kuruyor. Psikolojik harekât subaylarının da görevde olduğu harekâtta köylüler ve kanaat önderleriyle bilgilendirme toplantıları da yapılıyor. terör örgütü ve onun çatı yapılanması olan ise son 2 günden beri çağrı üstüne çağrı yaparak yöre halkını sözde canlı kalkan olmaya çağırıyor. Korku ve panik içinde kamp alanlarını terk etmek zorunda kalan terörist elebaşları, Güneydoğu'da da sivillere "Canlı kalkan olun" şeklinde baskı kuruyor.

?İHA'LAR BULDU, F-16'LAR VURDU: 7 TERÖRİST ETKİSİZ
'ın kuzeyindeki Zap ile 'de 'ların tespit ettiği teröristlere hava harekatı düzenlendi, 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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Kandil’de sıkıştılar: Hainler sivilleri ‘kalkan’ yapacak
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