Kandil’de sıkıştılar: Hainler sivilleri ‘kalkan’ yapacak

Kandil
Dağı'na yönelik gerçekleşen kara harekâtında TSK
birlikleri bir adım daha öteye giderek Kandil eteklerindeki Erbil
'e bağlı Sidekan ile İran
sınırındaki Süleymaniye'nin Ranya kasabasına bağlı köylere ulaştı. Komandoların Türkiye sınırından 40 kilometre derine indiğini gören örgütte korku ve panik başladı. Adım adım Kandil'e yaklaşan Özel Kuvvetler, KYB ve KDP denetimindeki bu köylerde sivil halkla da yakın temas kuruyor. Psikolojik harekât subaylarının da görevde olduğu harekâtta köylüler ve kanaat önderleriyle bilgilendirme toplantıları da yapılıyor. PKK
terör örgütü ve onun çatı yapılanması olan KCK
ise son 2 günden beri çağrı üstüne çağrı yaparak yöre halkını sözde canlı kalkan olmaya çağırıyor. Korku ve panik içinde kamp alanlarını terk etmek zorunda kalan terörist elebaşları, Güneydoğu'da da sivillere "Canlı kalkan olun" şeklinde baskı kuruyor. ?İHA'LAR BULDU, F-16'LAR VURDU: 7 TERÖRİST ETKİSİZ Irak
'ın
kuzeyindeki Zap ile Hakkari
'de İHA
'ların tespit ettiği teröristlere hava harekatı düzenlendi, 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.