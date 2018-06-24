Kandil’i temizleyeceğiz

Seçim çalışmaları için İstanbul'da bulunan Milli Savunma Bakanı
Nurettin Canikli SABAH'ı ağırladı. Canikli, büyük bir başarı ile yürütülen Kandil Operasyonu, Menbiç ve bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kandil'e çok özel bir harekat gerçekleştirildiğini belirten Canikli, "Kandil'i bir daha terörist unsurlar yerleşemeyecek şekilde temizleyeceğiz. Fırat Kalkan
'ı ve Afrin'ndeki sivil hassasiyeti bu operasyonda da gösteriyoruz" dedi. Canikli'nin açıklamaları özetle şöyle: MEŞRU MÜDAFAA:
Şu anda yürüyen operasyon teröristlerin oradaki varlıkları ve altyapıları tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar devam edecek. Bizim oradaki temel amacımız ülkemize yönelik bütünlüğümüzü hedef alan tehlikeleri önlemek. Bu bizim uluslar arası hukukun verdiği en meşru hakkımız. Operasyonumuzu meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. PLANLANMASI ÇOK ÖNCEDEN YAPILDI:
Çok uzun zaman önce planlaması yapıldı. Önce belli mesafelerde aşağı yukarı orta noktasında belli bir üs bölgesi oluşturulması gerekiyor. Oradaki tahkimatı yaptıktan sonra operasyonun ikici aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde Kandil tamamen temizlenecek. 11 TANE ÜS BÖLGESİ OLUŞTURDUK:
Sınırın öbür tarafında, farklı yerlerde yaklaşık 30-35 kilometre derinliğinde 11 tane üs bölgesi oluşturduk. Bir taraftan onları güçlendirmeye devam ediyoruz diğer yandan Kandil'e yönelik operasyonlarımız başlamış durumda.
Fırat Kalkanı'nda da Zeytin Dalı Operasyonu'nda da TSK
'dan kaynaklanan bir tane sivil kayıp yok. Olsaydı zaten terör örgütü tarafından yönlendiren bütün ülkeler bizim üzerimize gelirlerdi ve çok yoğun bir şekilde bizi eleştirirlerdi. Aynı hassasiyeti burada da gösteriyoruz.
Vurup alamayız mı? Alırız. Ancak sivil hassasiyeti nedeniyle son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kandil'i teröristler bir daha oraya gelip yerleşemeyecek şekilde temizleyeceğiz. Bir planımız var. Operasyonu o çerçevede yürütüyoruz. ?MENBİÇ'E ÜÇ AŞAMALI PLAN
Biz
bu konuları hep diplomatik yönlerden çözmeye çalışıyoruz. Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Operasyonu'nda diplomatik yollardan çözmek istedik. Ama olmadı. Biz operasyonları gerçekleştirdik. Obama
yönetiminin bize sözü vardı. YPG
ve PYD
'yi temizleyeceklerdi. Sonra sözlerini yerine getirmediler. Şimdi Türk askeri Menbiç'te devriye görevine başladı. Müttefikimiz ABD ile bu noktaya gelmek çok önemli bir aşamadır. Askeri operasyona gerek kalmadan PKK
'nın Suriye
kolu YPG ve PYD'nin tümünü oradan temizleyeceğiz. Vardığımız mutabakat net ve kesin. Takvim belli. Onları adım adım hayata geçireceğiz. ABD SENATOSU'NUN F-35 KARARI
Hepimizi
rahatsız edecek şekilde ABD Senatosu'nda 3 tane çıkan tasarı var. Bunlar rahatsız edici. Bu bir ticari anlaşma. Bir şekilde olumsuzluk yaşanırsa güven bunalımı ortaya çıkarır. Biz sorun beklemiyoruz.