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Oy pusulaları helikopterle taşındı

'da kırsal alandaki bazı yerleşim yerlerine görevlileri ve oy pusulaları le taşındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 07:42 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 07:43
Oy pusulaları helikopterle taşındı

ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulaları helikopterle götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Çatak ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki oy verme işlemi için Jandarma Asayiş Filo Komutanlığından havalanan , Konalga Jandarma Karakolu'ndan seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı.

Oy pusulaları ve seçim görevlileri, helikopterle kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik mahallelerine ulaştırıldı.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları ve seçim görevlileri yine helikopterle alınıp ilçe merkezine taşınacak.

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Oy pusulaları helikopterle taşındı
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