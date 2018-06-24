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Son dakika: Oy kullandığı sandıkta 'e soğuk duş

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı 'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, 'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 19:25 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 19:59
Son dakika: Oy kullandığı sandıkta Meral Akşener'e soğuk duş

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı 'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 175, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'ye 115, Akşener'e ise 32 oy çıktı.

Akşener'in oy kullandığı Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ndeki 2119 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı.

Sandıktan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 115, Meral Akşener'e 32, Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e 2, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

Sandıkta 3 oy da geçersiz sayıldı.

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Son dakika: Oy kullandığı sandıkta Meral Akşener'e soğuk duş
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