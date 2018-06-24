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Başkanı 'da oyunu kullandı

Başkanı , Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili leri için oyunu kullandı. Kahraman: ", demokrat bir ülke olarak, cumhuriyet devleti olarak ilelebet devam edecek, yola devam edecek" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 12:28
TBMM Başkanı Ankara'da oyunu kullandı

Başkanı , Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili leri için oyunu kullandı. Çankaya İlkokulu 1146 numaralı sandıkta oyunu kullanan Kahraman, sandık görevlileriyle ve vatandaşlarla tokalaştı. Kahraman, oyunu kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

"Mühim bir seçim, tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. , demokrat bir ülke olarak, cumhuriyet devleti olarak ilelebet devam edecek, yola devam edecek. Neticenin iyi olacağına inanıyorum. Herkes için hayırlı olsun, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Kahraman, daha sonra okuldan ayrıldı.

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TBMM Başkanı Ankara'da oyunu kullandı
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