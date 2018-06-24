TBMM Başkanı Ankara'da oyunu kullandı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu kullandı. Çankaya İlkokulu 1146 numaralı sandıkta oyunu kullanan Kahraman, sandık görevlileriyle ve vatandaşlarla tokalaştı. Kahraman, oyunu kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

"Mühim bir seçim, tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. Türkiye, demokrat bir ülke olarak, cumhuriyet devleti olarak ilelebet devam edecek, yola devam edecek. Neticenin iyi olacağına inanıyorum. Herkes için hayırlı olsun, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Kahraman, daha sonra okuldan ayrıldı.