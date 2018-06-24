Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör bitti, Gürpınar halkı evlerine döndü

Terör bitti, halkı evlerine döndü

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Terör bitti, Gürpınar halkı evlerine döndü
'ın ilçesinde terör örgütü 'nın saldırı ve baskıları sonucu göç eden vatandaşlar, güvenlik güçlerince terörden arındırılan köylerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

ARTIK ÇOK HUZURLUYUZ
İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Norduz bölgesinde bulunan Yoldüştü köyü sakinleri, önceki yıllarda PKK'nın sık sık yol kesmeleri, baskı kurması ve saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle kent merkezine göç etti. Son dönemde bölgenin tamamen teröristlerden temizlenmesiyle köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, zarar gören evlerini onarmaya başladı. Devletin sağladığı desteklerden de yararlanarak yeniden tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayan köylülerden Şahabettin Elmas, "Köylerine geri dönen ve tarımla uğraşmaya başlayan vatandaşlarımıza gübre ve akar yakıt desteği verildi. Artık çatışmalar yaşanmıyor. Buralara huzur geldi. İnşallah hep böyle devam eder" dedi. Köy sakinlerinden 62 yaşındaki Mehmet Şerif Aslan da yeniden döndüğü köyünde buğday, arpa ve yonca ekmeye başladığını belirterek şöyle dedi: "Göç ettiğim yerde geçimimizi sağlayamıyordum. Bu nedenle köyüme geri dönmek istedim. Ama köydeki evim yıkılmıştı. Şimdi evimi yeniden onardım. Köyde hayat çok iyi, çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör bitti, Gürpınar halkı evlerine döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN