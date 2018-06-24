Terör bitti, Gürpınar halkı evlerine döndü

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde terör örgütü PKK
'nın saldırı ve baskıları sonucu göç eden vatandaşlar, güvenlik güçlerince terörden arındırılan köylerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. ARTIK ÇOK HUZURLUYUZ
İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Norduz bölgesinde bulunan Yoldüştü köyü sakinleri, önceki yıllarda PKK'nın sık sık yol kesmeleri, baskı kurması ve saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle kent merkezine göç etti. Son dönemde bölgenin tamamen teröristlerden temizlenmesiyle köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, zarar gören evlerini onarmaya başladı. Devletin sağladığı desteklerden de yararlanarak yeniden tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayan köylülerden Şahabettin Elmas, "Köylerine geri dönen ve tarımla uğraşmaya başlayan vatandaşlarımıza gübre ve akar yakıt desteği verildi. Artık çatışmalar yaşanmıyor. Buralara huzur geldi. İnşallah hep böyle devam eder" dedi. Köy sakinlerinden 62 yaşındaki Mehmet Şerif Aslan da yeniden döndüğü köyünde buğday, arpa ve yonca ekmeye başladığını belirterek şöyle dedi: "Göç ettiğim yerde geçimimizi sağlayamıyordum. Bu nedenle köyüme geri dönmek istedim. Ama köydeki evim yıkılmıştı. Şimdi evimi yeniden onardım. Köyde hayat çok iyi, çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun."