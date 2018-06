24 Haziran tarihi seçim sonuçları il il yayınlandı! - İşte İstanbul Ankara İzmir seçim sonuçları parti oy oranı

Bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy verme işlemini tamamladı. YSK'dan yapılan seçim yasakları ile ilgili açıklamanın hemen ardından seçim sonuçları 2018 heyecanı yaşanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm iller için seçim sonucu ve oy oranları araştırmaları başladı. 24 Haziran 2018 seçimleri trend listesinde de en çok araştırılan konuların başında yer alarak zirveye tırmandı. İstanbul, Ankara İzmir ve diğer tüm iller ve ilçeler için seçim sonuçları 2018 bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI

SEÇİM SONUÇLARI 2018 İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Kocaeli ve diğer tüm illerde sandıklar açıldı ve sonuçlar açıklanmaya başladı. Milyonların heyecanla beklediği bu tarihi günde seçim sonuçları heyecanı yine sabah.com.tr'de yaşanıyor. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırdığını açıklamasının hemen ardından an be an seçim sonucu ve oy oranları bilgilerini yukarıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL ANKARA İZMİR VE İL İL 2018 SEÇİM SONUCU

Bu illerin yanı sıra ilçe ilçe seçim sonuçları da sabah.com.tr'de. Bulunduğunuz ilçede hangi partinin önde olduğunu ve oy oranlarını bulabileceksiniz.