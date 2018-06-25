AK Parti'nin yeni yüzleri

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, bu seçimlerde 295 milletvekiliyle Mecliste yer alacak.
AK Parti'de yeni dönemde 145 yeni isim Meclise girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Mecliste yer almıştı.
Bu isimler arasınAntalyalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır yer alıyor.
AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti MKYK'nin en genç üyesi Rümeysa Kadak, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar ile Kadem Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz da bulunuyor.
Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.
AK Parti listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler ve illeri şu şekilde:
Adana: Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru
Adıyaman: Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş
Afyonkarahisar: İbrahim Yurdunuseven
Ağrı: Ekrem Çelebi
Amasya: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez
Ankara: Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan
Antalya: Kemal Çelik
Artvin: Ertunç Erkan Balta
Aydın: Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz
Balıkesir: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir
Bilecik: Selim Yağcı
Bolu: Arzu Aydın
Burdur: Yasin Uğur
Bursa: Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Atilla Ödünç
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Salim Çivitcioğlu
Çorum: Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu
Denizli: Ahmet Yıldız, Nilgün Ök
Edirne: Fatma Aksal
Elazığ: Sermin Balık
Erzincan: Süleyman Karaman, Burhan Çakır
Gaziantep: Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu
Giresun: Kadir Aydın
Hakkari: Husret Dinç
Hatay: Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik
Isparta: Mehmet Uğur Gökgöz
Mersin: Zeynep Gül Yılmaz
İstanbul: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Abdullah Güler, Mustafa Demir, İffet Polat, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Şamil Ayrım
İzmir: Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
Kırşehir: Mustafa Kendirli
Kocaeli: Emine Zeybek
Konya: Tahir Akyürek, Selman Özboyacı
Kütahya: Ceyda Çetin Erenler
Malatya: Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı
Manisa: Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan
Kahramanmaraş: Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal
Mardin: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya
Muğla: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan
Muş: Abdulselam Er
Nevşehir: Yücel Menekşe
Niğde: Yavuz Ergun, Selim Gültekin
Ordu: Şenel Yediyıldız
Rize: Muhammed Avcı
Sivas: Semiha Ekinci
Tekirdağ: Çiğdem Koncagül
Tokat: Mustafa Arslan
Trabzon: Bahar Ayvazoğlu
Şanlıurfa: Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay
Van: Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas
Zonguldak: Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar
Karaman: Selman Oğuzhan Eser
Batman: Ziver Özdemir
Şırnak: Rizgin Birlik
Yalova: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
Karabük: Niyazi Güneş
Osmaniye: İsmail Kaya