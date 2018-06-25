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Almanya Başbakanı Merkel'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ve 27. Dönem Milletvekilliği leri'nde elde ettiği başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı ’ı tebrik etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 21:40
Almanya Başbakanı Merkel'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Merkel, Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum.'' ifadesini kullandı.

Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.

Ortadoğu'daki köklü değişimlerin Almanya ve Türkiye'yi etkilediğine işaret eden Merkel, Türkiye'nin bu konuda büyük sorumluluk gösterdiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı, demokratik katılımın ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirildiği, istikrarlı ve çoğulcu bir Türkiye'nin partneri olmak istediklerini belirtti.

Merkel, ''Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımı bildirir ve sizlere önünüzdeki görevler için başarılar dilerim.'' görüşünü paylaştı.

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Almanya Başbakanı Merkel'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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