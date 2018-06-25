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'nda sonuçları

'nda Dış Hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem milletvekili genel i kesin olmayan sonuçları belli oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 07:38 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 07:39
Atatürk Havalimanı'nda seçim sonuçları

Bakırköy İlçe Kurulu Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oy verme noktalarından biri olan 'nda 38 bin 608 oy kullanıldı. 14 bin 954 oyla birinci, 14 bin 601 oyla ikinci, Selahattin Demirtaş 2 bin 325 oyla üçüncü, Meral Akşener bin 839 oyla dördüncü ,Temel Karamollaoğlu 294 oyla beşinci, Doğu Perinçek ise 112 oyla altıncı sırada yer aldı.

Oyların 27'inci dönem milletvekili genel seçimine göre dağılımı ise şöyle:
12 bin 937, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 bin 439, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5 bin 262, İYİ Parti (İYİ) 2 bin 565, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bin 896 oy, Saadet Partisi (SP) 380, Vatan Partisi 130 ve Hüdapar 64 oy aldı.

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Atatürk Havalimanı'nda seçim sonuçları
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