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Bakan Albayrak'tan seçim paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ; seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 02:20
Bakan Albayrak'tan seçim paylaşımı

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Büyük ve Güçlü Türkiye idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. Gayret bizim, Zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya DEVAM.

Bakan Albayrak'tan seçim paylaşımı

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Bakan Albayrak'tan seçim paylaşımı
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