İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:



Büyük ve Güçlü Türkiye idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. Gayret bizim, Zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya DEVAM.

Büyük ve Güçlü Türkiye idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz.



Gayret bizim, Zafer Allah'ındır.



Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya DEVAM. pic.twitter.com/sWVxo858G1 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 24 Haziran 2018

Bakan Albayrak'tan seçim paylaşımı