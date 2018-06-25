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Bakan Tüfenkci, 'da leri değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci leri ile ilgili, "Biz, kazananın demokrasi olduğuna, olduğuna ve kazananın esasında olduğuna inanıyoruz. Anadolu sessiz bir devrim yaptı. Allah'ın izniyle Türkiye'yi şaha kaldıracağız” dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 21:41
Bakan Tüfenkci, Malatya'da seçimleri değerlendirdi

İl Başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.



"ANADOLU SESSİZ BİR DEVRİM YAPTI"

Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçimlerinin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini temenni ederek, "Bu seçim normal ve sıradan bir seçim değildir. Her seçimin kendi içerisinde önemi var ama 24 Haziran gerçekten bir başka öneme sahip. Ben buradan bütün Malatyalı hemşehrilerimize ve herkese teşekkür ediyorum 'ı Cumhurbaşkanı seçtikleri için. Biz, kazananın demokrasi olduğunu, Malatya olduğunu ve kazananın esasında olduğuna inanıyoruz. Anadolu sessiz bir devrim yaptı. Yeni bir sisteme geçti ve yeni sistemde millete olan taahhüdümüzü irade ile erdemle, bilgi ve deneyim ile yerine getirecek ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Bu seçim dünya mazlumları ve mağdurları için de bir umuttu. Bu umudu diri tutan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şimdi bize düşen bir an önce çalışmaya başlamak, bir an evvel hizmet etmek ve bir an evvel Malatyamız'da ve Türkiye'de yapılacak işlere başlamak. Bu noktada da ın gereğini yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

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"TÜRKİYE'NİN İLK BAŞKANINI SEÇTİK"

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise "Dün akşam Türkiye'nin dönüm noktası diyebileceğimiz bir seçimi geride bıraktık. Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin ilk başkanını seçtik. Sevinçliyiz, mutluyuz. Ben sandık görevlisinden müşahidine, mahalle temsilcisinden ilçe yönetim kurulu üyesine, gençlik kollarından kadın kollarına, üyelerinden başkanlarına herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"TEK DERTLERİ ERDOĞAN'I SEÇTİRMEMEKTİ"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, "Allah'a hamd ediyorum çok güzel bir sonuçla Genel Başkanımızı Devlet Başkanlığına seçtik. Buna destek veren Malatyalılar başta olmak üzere ülkemizde yaşayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu süreç çok zor bir süreçti, karşımızdaki partilerin tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda seçtirmemekti. Ama Allah çok şükür büyük bir destekle Cumhurbaşkanımız Devlet Başkanı oldu. Bunda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise "Çok önemli bir sürece girdik. Türkiye yeni bir sisteme geçmiş oldu. Hiç bir araya gelmemesi gereken partiler bize karşı bu seçimde bir araya geldi. Tayyip Erdoğan kaybetsin diye hem içeride hem dışarıda çok hesaplar yapıldı ama hiçbiri de tutmadı. Aslında burada hedef sadece Cumhurbaşkanımız değil sadece AK Parti değildi, hedef Türkiye'ydi. Hamd olsun halkımız bunu çok iyi gördü ve Cumhurbaşkanımızı Başkan seçti bütün hesapları alt üst etti" diye konuştu.

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Bakan Tüfenkci, Malatya'da seçimleri değerlendirdi
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