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Yıldırım’dan esprili veda

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
Başbakan Yıldırım’dan esprili veda
oyunu, 'de Karabağlar ilçesinde annesinin ismini taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. Okulda görevli olan ve dün babasını kaybeden sandık görevlisi Aydan Kazançlı'ya başsağlığında da bulunan Yıldırım, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyor" diye konuştu. Yıldırım, bir basın mensubunun "Son Başbakansınız görevi devredemeyeceksiniz. Ne yapacaksınız?" sorusuna ise esprili bir karşılık vererek, "Koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağım artık" dedi.
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Başbakan Yıldırım’dan esprili veda
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