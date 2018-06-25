Türkiye dün tarihi bir seçim
yaşadı. Sandık başına giden millet, 16 yıldır devam eden tercihini değiştirmedi. 24 Haziran
seçimleri 'Cumhur'un zaferi ile sonuçlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
rakiplerine büyük bir fark atarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Millet, yeni döneme yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de bir kez daha destek verirken Türkiye'nin önündeki sorunları "Başkan Erdoğan çözer" dedi. TERCİH YİNE 'ERDOĞAN'
Yaklaşık bir buçuk aydır meydanlarda devam eden seçim dönemi sona erdi ve dün millet sandık başına gitti. Meydanlarda muhalefetin kopardığı "Seçimi kazanıyoruz, meydanları dolduruyoruz, partinin oyları eridi, oyları çalacaklar" gibi kuru gürültülere pabuç bırakmadı. Millet 2002'den bu yana olduğu gibi tercihini yine AK Parti
ve Erdoğan'dan yana kullandı. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde de daha önceki seçimde olduğu gibi birinci turda Cumhurbaşkanı seçilerek 5 yıl daha Türkiye'yi yönetme vizesini vatandaştan aldı. 10 Ağustos 2014'te oyların yüzde 51.79'unu alarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerinde yüzde 53'e yakın oy çıktı. 12'NCİ ZAFER
24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12'nci zaferi oldu. Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinden bu yana geçen 16 yıllık süreçte 5 genel, 3 yerel seçim, 3 referandum ve bununla birlikte 2 cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüsledi. YENİ SİSTEME ONAY
Vatandaş, seçimlerle birlikte güçlü mesajlar da verdi. 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye parlamenter sisteme veda edip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Anayasa değişikliğine destek veren AK Parti ve MHP
'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı
'na verilen destek aynı zamanda yeni sistemin de bir kez daha güven oyu alması anlamına geldi.
Millet, "Seçim sürecinde oyları etkilemek için yapılan kur ve faiz oyunlarının dış kaynaklı olduğunun farkındayız. İçerideki destekçilerinin de farkındayız. Ne ülkemize ne de Erdoğan'a operasyon çekilmesine izin vermeyiz" dedi.
Aynı zamanda sandıktan "Türkiye'nin gerek içeride gerekse dışarıda yaşadığı sorunları, terörle ve FETÖ ile mücadeleyi ancak Erdoğan'ın ustalığı ile aşabiliriz. 2023 hedeflerinizi destekliyoruz" mesajı da çıktı. MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU ALDI
Seçim öncesi arka arkaya açıklanan manipülatif anket sonuçlarına rağmen milletvekili seçiminde de tablo değişmedi. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu "Cumhur İttifakı" oyların yüzde 55'ini alarak parlamentoda çoğunluğu sağladı. Anketlere rağmen AK Parti, 1 Kasım seçimlerine göre oylarını büyük oranda korudu. Aynı şey MHP için de geçerli oldu. İSTANBUL 'ERDOĞAN' DEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize
'de yüzde 77 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yüzde 77.6 oldu. Erdoğan'ın oy kullandığı İstanbul
Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3275 numaralı sandıkta geçerli 229 oyun 188'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkarken, Muharrem İnce
'ye 103 oy çıktı. İstanbul genellinde tüm seçim bölgelerine bakıldığında Erdoğan yüzde 50 oranında oy aldı.
Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin memleketi Osmaniye
'de de oylar Cumhur İttifakı ve adayı Erdoğan'dan yana kullanıldı. Erdoğan yüzde 63 oy ile Osmaniye'de birinci olurken, Cumhur İttifakı yüzde 67.8 oy oranına ulaştı.