G. Doğu’da hizmet siyaseti kazandı

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'nın çukur ve hendek safsatasıyla birçok yerleşim yerini yakıp yıkması HDP'ye puan kaybettirirken, yakılan ve yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasıyla AK Parti
Güneydoğu'da şaha kalktı. HDP'nin yine ithal adayları tercih etmesi ve birçoğunun aday oldukları kentin insanı olmayışı da HDP'ye kan kaybettirdi. Sandığa giden Güneydoğulu seçmen, HDP yerine, yatırımlarla akıllı şehirleri inşa ederek bölgeye pozitif ayrımcılık siyasetini ön planda tutan AK Parti'den yana koydu. AK PARTİ'NİN OYLARI ARTTI Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde kayyum olan kentlerde belediyenin hizmetleri sandığa yansıdı. Bölgede kayyum belediyelerin olduğu Hakkâri, Şırnak
, Mardin, Van
ve Tunceli'de AK Parti oylarını artırdı. Hakkâri'de 2015'te AK Parti'nin yüzde 12.6 olan oy oranı bu seçimde yüzde 20.4'e ulaştı. Terör örgünün hendek nedeniyle yakıp yıktığı Şırnak'ta ise AK Parti daha önce yüzde 11.1 olan oy oranını yüzde 7 civarında artırarak yüzde 17.8'e ulaştı. HDP ve CHP'nin güçlü olduğu Tunceli'de de AK Parti 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 11.7 olan oyunu yüzde 13.9'a yükseltti.