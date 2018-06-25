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'nin can simidi oldu!

Dün gerçekleşen tarihi lerde 'nin oyları doğu ve güneydoğu bölgelerinde bir önceki seçimlere göre düştü. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP barajı ise 'nin desteği ile geçti...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 13:11
HDP'nin can simidi CHP oldu!

24 Haziran'daki milletvekilliği inde baraja takılması tahmin edilen , Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde oylarındaki yoğun erimeye rağmen 'nin desteği ile barajı aştı.

BARAJ ALTINDA KALMASI BEKLENİYORDU

7 Haziran seçimlerinde yakaladığı oy oranının ardından seçmende hayal kırıklığı yaratan partinin baraj altında kalması bekleniyordu.

Dün gece seçim sonuçlarının açıklanmasıyla HDP'nin barajı geçtiği görüldü. CHP'nin oyları ile barajı aşan HDP, 'ye yeniden girmiş oldu.

CHP KANDİL'İN PARTİSİNİ KURTARDI

Ancak HDP'nin doğuda oylarının düştüğü gözlendi. HDP'yi baraj altına itmekten CHP desteği kurtardı. Bu da HDP'nin batıda oyların yükselmiş olduğundan anlaşılıyor.

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HDP'nin can simidi CHP oldu!
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