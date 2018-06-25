HDP'nin can simidi CHP oldu!

24 Haziran'daki milletvekilliği seçiminde baraja takılması tahmin edilen HDP, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde oylarındaki yoğun erimeye rağmen CHP'nin desteği ile barajı aştı.

BARAJ ALTINDA KALMASI BEKLENİYORDU

7 Haziran seçimlerinde yakaladığı oy oranının ardından seçmende hayal kırıklığı yaratan partinin baraj altında kalması bekleniyordu.

Dün gece seçim sonuçlarının açıklanmasıyla HDP'nin barajı geçtiği görüldü. CHP'nin oyları ile barajı aşan HDP, TBMM'ye yeniden girmiş oldu.

CHP KANDİL'İN PARTİSİNİ KURTARDI

Ancak HDP'nin doğuda oylarının düştüğü gözlendi. HDP'yi baraj altına itmekten CHP desteği kurtardı. Bu da HDP'nin batıda oyların yükselmiş olduğundan anlaşılıyor.