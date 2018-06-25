Sözde "sıkıyönetim komutanı"na 12 yıl hapis cezası

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Sözde "sıkıyönetim komutanı"na hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimini gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı sözde "Tekirdağ sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı Albay Samettin Öremiş, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 23:50 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 23:53
Sözde sıkıyönetim komutanına 12 yıl hapis cezası

Tekirdağ 2. 'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Öremiş ile avukatları Numan Dalyancı ve Erkan İncircioğlu katıldı. Sanık Öremiş, duruşmadaki ifadesinde, darbe girişimini televizyondan duyduğunu ve Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede isminin sıkıyönetim komutanı olarak yazılmasıyla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", " suikast", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Öremiş, suçlamaları kabul etmedi.

"BEN FETÖ ÜYESİ DEĞİLİM" DEDİ

ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını ileri süren sanık Öremiş, "Ben FETÖ üyesi değilim. Ben kimseden emir almadım, kimseye de örgüt adına emir vermedim. Daha önceki ifadelerimde de söyledim. Benim darbe girişimi ile ilgili bir ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları Dalyancı ve İncircioğlu da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve darbe girişimini destekleyecek bir faaliyette bulunmadığını savunarak, beraatini istedi.

SAVCI: "YETERLİ DELİLLER VAR"

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın darbe girişiminde bizzat rol aldığını, delillerin bunun için yeterli olduğunu belirterek, müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Öremiş'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Sözde "sıkıyönetim komutanı"na 12 yıl hapis cezası
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