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li işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

'nın Yenişehir ilçesinde li işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 09:28
Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu 7'inci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. uyruklu yaklaşık 31 işçiyi fasulye tarlasında çalışmaya götüren Sinan Aslanalp kontrolündeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişinin de yaralandığı, bazı yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yaralılar, Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
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