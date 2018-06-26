CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Açıklama yapacağı saat belli oldu

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından henüz herhangi bir açıklama da bulunmayan CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK toplantısının ardından saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Sosyal medyada hakkında #Kılıcdaroğluİstifa etiketiyle başlık açıldı.

Önceki seçimlere oranla yüzde 2.5 puan geri düşen CHP kanadında yapılacak açıklama merak içinde beklenmekte. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 11.00'da Merkez Yönetim Kurulu'nu bugün 11.00'da toplantıya çağırması CHP kulislerinde dedikoduların dolaşmasına neden oldu.

KULİSLERDE İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR

Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun bugünki MYK'nın ardından kurultay çağrısı yaparak görevini İnce'ye devretme kararı alabileceği iddiaları dillendirildi. Ancak parti kurmayları gelinen aşamada bir istifa ya da yeni bir genel başkanlık yarışını beklemediklerini dile getirdi. Bugünki MYK toplantısında seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak masaya yatırılacağı kaydedildi.