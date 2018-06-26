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’cüler sandık başlarında yakalandı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL MURAT SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
ve 'daki soruşturmalarda aranan ve daha önce açığa alınan Hava Üsteğmen İsmail K. ile öğrencisi Harun G., 'de oy kullanmak üzere gittikleri okullarda gözaltına alındı. Antalya'da 'den ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.Ş., Döşemealtı ilçesinde oy kullandıktan sonra gözaltına alındı. 'da da M.A.E. oy verdikten sonra gözaltına alındı. 'de hudut birlikleri Meriç Nehri'nden 'a kaçmaya çalışan 8 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan Ali T. ve İbrahim A.'nın FETÖ'ye üye olmaktan arandığı belirlendi. Tekirdağ'da da FETÖ ile irtibatlı bir kişi yakalandı.
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FETÖ’cüler sandık başlarında yakalandı
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