FETÖ’cüler sandık başlarında yakalandı

Kocaeli
ve Tekirdağ
'daki soruşturmalarda aranan ve daha önce açığa alınan Hava Üsteğmen İsmail K. ile Bilkent Üniversitesi
öğrencisi Harun G., Eskişehir
'de oy kullanmak üzere gittikleri okullarda gözaltına alındı. Antalya
'da FETÖ
'den ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.Ş., Döşemealtı ilçesinde oy kullandıktan sonra gözaltına alındı. Trabzon
'da da M.A.E. oy verdikten sonra gözaltına alındı. Edirne
'de hudut birlikleri Meriç Nehri'nden Yunanistan
'a kaçmaya çalışan 8 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan Ali T. ve İbrahim A.'nın FETÖ'ye üye olmaktan arandığı belirlendi. Tekirdağ'da da FETÖ ile irtibatlı bir kişi yakalandı.