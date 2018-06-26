Garajdan kaçtılar

24 Haziran seçim
sonuçlarını 'AA manipülasyonu' yalanıyla karşılayan ve parti tabanına da bu mesajları veren CHP
yönetimi, sonuçların yavaş yavaş netleşmesiyle geri adım atarak 'manipülasyon' iddiasından vazgeçti ve tabana daha yumuşak ve sandık sonuçlarının kabullenildiğine yönelik mesajlar vermeye başladı. CHP yönetiminden bu açıklamaların geldiği saatlerde ise parti genel merkezinde toplanan partililerden yönetime istifa çağrısı geldi. Yönetimden açıklama bekleyen partililerin öfkesi genel merkezi inletirken gecenin ilerleyen saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin, öfkeli partililerin karşısına çıkmak yerine binanın garaj bölümünden ayrıldığı anlaşıldı. Parti genel merkezi önünde gece geç saatlere kadar protestolar devam ederken parti yönetiminden seçim hezimetine ilişkin partililere herhangi bir açıklama yapılmaması tepkileri daha da artırdı. "Yönetim aşağı" diyerek parti yöneticilerini açıklama yapmaya çağıran partililer, daha sonra da Kılıçdaroğlu ve ekibine istifa çağrısında bulundu. ÜST KATA YASAK
Genel merkezde gerilim ve partililerin öfkesi giderek artarken bazı partililer üst katlara çıkarak yöneticilerle görüşmek istedi. Bunun üzerine ise üst katlara çıkış kapısı ve asansörler partililere yasaklandı. Neredeyse ilk kez seçimlerde sonuçları izlemek üzere erken saatlerde parti genel merkezine gelen Kılıçdaroğlu ile parti yöneticilerinin genel merkez binasından ayrıldıkları ve giriş kapısı yerine garaj bölümünden çıkış yaptıkları ortaya çıktı. FETÖ'CÜLERİN OYLARI İNCE VE HDP'YE GİTTİ
15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan FETÖ tutuklularının bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı, Manisa, Silivri, Sincan ve İzmir'deki cezaevlerinde oylar Muharrem İnce
ve HDP
'ye verildi. FETÖ'cülerin eğilimi cumhurbaşkanlığı adaylığında İnce, milletvekili seçimlerinde ise HDP yönünde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a suikast girişiminden Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan FETÖ tutuklularının oy kullandığı sandıktan 136'yla en çok oy İnce'ye çıktı. Milletvekili seçimlerinde ise aynı sandıktan HDP'nin İnce'ye iki kat fark atması dikkat çekti. FETÖ tutuklularının kaldığı Manisa T tipi Cezaevi'ndeki sandıkta ise 670 oydan 409'u İnce'ye gitti. FETÖ tutuklularının yer aldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları
'nda 4 bin 289 oyla en çok oyu alan İnce oldu. Milletvekili seçimlerinde ise 4 bin 39 oyla HDP birinci parti oldu. Sincan Cezaevi
'nde İnce 2 bin 926 oy aldı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki cezaevlerinde 3 bin 98 tutuklu oy kullandı. Erdoğan'a 311 oy verildi. İnce bin 838 oy aldı. FETÖ'cülerin tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Cezaevi'nde İnce'ye 279, Akşener'e 84, Demirtaş'a 57 oy çıktı. FETÖ'cü Polis Amiri Mehmet Akif Üner'in, Bingöl'de görev yapan bir polis memuruna HDP'ye oy vermesi için nasıl ikna ettiğine yönelik dinleme kayıtları iddianamede yer almıştı. CHP'DE İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR
24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de hüsrana uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Seçim akşamı sonuçların belli olmasıyla genel merkez binasına akın eden CHP'liler "yönetim istifa" sloganları atarak parti yöneticilerini istifaya çağırmıştı. Dün de, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol, partisinin genel başkanını ve merkez yönetimini istifaya davet etti. Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminin anlayışından kaynaklandığını savundu. Erol, "Mevcut Genel Merkez Yönetimi'ni sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi. Öte yandan Denizli'de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu ve 9 yönetim kurulu üyesi, seçimlerde partilerinin başarısız olmasından dolayı istifa etti.